Москва, , 17:00 — REGNUM План восстановления экономики РФ после спровоцированного пандемией кризиса будет готов на в ближайшие дни, сообщили 28 мая в пресс-службе российского правительства.

Комментируя итоги совещания по подготовке плана восстановления, российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил:

«На этой неделе мы завершаем работу по подготовке общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней».

План, как рассказал глава правительства, включает девять разделов. В нём предусмотрены пять сотен восстановительных мероприятий. Главное, отмечает Мишустин, чтобы люди смогли восстановить уровень доходов.

Необходимо снизить показатели безработицы, работу производства нужно интенсифицировать, а для этого — внедрять новые технологии, подключать трудовые ресурсы. Также расчёт делается на рост экспорта и импортозамещения.

«Срок реализации плана — до конца 2021 года», — уточнили в правительстве.

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Напомним, российский президент Владимир Путин в конце апреля поручил правительству к 1 июня 2020 года разработать общенациональный план действий по восстановлению экономики.

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