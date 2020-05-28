Воронеж, , 16:55 — REGNUM Заражение коронавирусом выявлено у трёх сотрудниц концерна «Созвездие» в Воронеже. Носители были выявлены в ходе планового тестирования на предприятии.

Как сообщили «Вести-Воронеж» со ссылкой на представителя регионального управления Роспотребнадзора, первый случай заражения был выявлен 14 мая, а затем положительны тесты были выявлены ещё у двух сотрудниц. У всех заражение протекает без клинических проявлений. Тестирование на предприятии продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее случаи заражения были выявлены на кондитерской фабрике в Воронежской области, на Воронежском вагоноремонтном заводе, на россошанских Минудобрениях, в Воронежском центре ракетного двигателестроения.

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