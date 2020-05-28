Нью-Йорк, США, , 16:55 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 28 мая разнонаправленно — Dow и S&P открылись в «зеленой зоне», Nasdaq начал торги в минусе.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 149,09 пункта (0,58%), до 25 697,36 пункта, индекс S&P 500 вырос на 10,48 пункта (0,35%), до 3046,61 пункта, индекс Nasdaq упал на 19,36 пункта (0,21%), до 9392,99 пункта.

Положительное влияние на промышленный индекс Dow оказали новости от Boeing — компания заявила о скором возобновлении производства лайнера 737 Max.

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