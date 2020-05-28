Москва, , 16:34 — REGNUM Россия сократила экспорт в I квартале 2020 года на 9,9%, а импорт — на 4,3% по сравнению с IV кварталом 2019 года. Такие данные обнародовала 28 мая Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По оценкам организации, в денежном выражении российский экспорт в январе—марте составил $92,7 млрд, а импорт — $63 млрд. В предыдущем квартале эти показатели составляли $102,8 млрд и $65,8 млрд соответственно.

Эксперты ОЭСР полагают, что снижение показателей стало следствием ограничительных мер, введённых странами G20 в связи с пандемией коронавируса, а также падения мировых цен на нефть.

Отмечается, что объёмы товарооборота сократились практически на всей территории G20, при этом первые данные за апрель указывают на то, что во II квартале 2020 года следует ожидать ещё более значительного снижения показателей.