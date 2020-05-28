Воронеж, , 16:13 — REGNUM Отключения горячей воды в Воронеже, отложенные из-за пандемии до конца мая, стартуют в начале июня. График отключений опубликовала администрация города 28 мая.

«В июне на территории Воронежа будут продолжены плановые работы по подготовке теплоэнергетического хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду. В ходе работ на ряде участков планируются локальные отключения горячего водоснабжения», — говорится в сообщении мэрии.

Решение приступить к отключениям до отмены режима повышенной готовности в мэрии объяснили тем, что в регионе уже проводится первый этап снятия ограничений, а также тем, что в летний период в городе меньше людей.

«Подготовка к отопительному периоду — важнейшая работа в жизни любого города, потому что зимой все хотят быть с теплом, это сложный и длительный процесс, необходимый, чтобы система работала. Ее проведение — неизбежно, ее можно отложить очень ненадолго и это сопряжено с большим количеством объективных трудностей, поскольку тот же объем работ нужно будет сделать за меньшее время. А сделать их все равно будет нужно», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально плановые отключения горячей воды в Воронеже планировали начать с 12 мая, однако потом в мэрии приняли решение отсрочить профилактические работы до 31 мая.