Минск, , 16:08 — REGNUM Совмин Белоруссии распорядился перевести средства предприятий только в три избранных государственных банка, и представители белорусского бизнеса уже получили соответствующие требования. Об этом говорится в опубликованном 28 мая заявлении белорусского Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М. С. Кунявского.

«Предприятия с долей государства получают от вышестоящих отраслевых органов управления распоряжения перевести счета, за исключением счетов по учету кредитной задолженности, из частных банков в государственные — ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк». Представители бизнеса начали обращаться в БСПН с вопросами о правомерности подобных предписаний», — сказано в публикации.

В БСПН имеется копия распоряжения председателя госконцерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной от 25.05.2020 №5−23/3378, в котором та, ссылаясь на поручение правительства, требует от подведомственных предприятий не позднее 8 июня т.г. отчитаться о переносе счетов. Контролировать выполнение поручения возложен на представителей государства в органах управления хозяйственных обществ.

БСПН сообщает, что аналогичные письма получили не только предприятия легкой промышленности, но и других отраслей, где отправителями также выступили министерства и ведомства. В бизнес-союзе предполагают, что новое требование массово затронет предприятия с долей государства.

«Во-первых, возмущает само содержание данного письма о принуждении коммерческих организаций, которые вправе самостоятельно решать вопросы осуществления хозяйственной деятельности, — заявила директор бизнес-союзаЖанна Тарасевич. — Во-вторых, считаем, что данные действия грубо нарушают статью 13 Конституции Республики Беларусь о равенстве всех форм собственности».

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«В-третьих, нужны ли такие концерны и членство в них, если они не помогают коммерческим организациям, а дестабилизируют их? И главное: чем такое отношение заслужили коммерческие банки, которые исправно платили налоги, занимались обслуживанием субъектов хозяйствования, оказывали спонсорскую помощь и прочее? Чем они не угодили нашим органам власти?», — добавила Тарасевич.

Руководство БСПН от лица делового сообщества выражает глубокую тревогу и разочарование по поводу таких действий чиновников постсоветской республики. В публикации отмечено: «Требование размещать счета только в государственных банках противоречит рыночным принципам и может нанести серьезный вред экономике, которая и без того испытывает прессинг в условиях пандемии COVID-19».

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