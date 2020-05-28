Москва, , 16:00 — REGNUM Нефтяной рынок вернулся к падению. Торги по нефти марки Brent 28 мая сегодня открылись небольшим ростом, который вскоре исчерпался, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Уровень поддержки для цены Brent находится на $33,50 за баррель. Вечером цена нефти колеблется вокруг $35. По цене Brent на сегодня ожидается $34−36 за баррель.

Президент России Владимир Путин 27 мая провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом, и высокие стороны договорились о совместных усилиях по стабилизации рынка нефти.

Видимо, на этой новости рынок с утра шёл вверх. Однако в данный момент перешёл к падению в ожидании публикации данных 28 мая вечером по коммерческим запасам нефти в США», — пояснила эксперт.

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