Чебоксары, , 15:59 — REGNUM Чувашия претендует на получение почти 175 млн рублей на реализацию проекта в сфере теплоснабжения в Новочебоксарске. Соответствующая заявка направлена в Фонд содействия реформированию ЖКХ на получение финансовой поддержки, сообщает министерство строительства Чувашии.

В соответствии с заявкой, представленной регионом, планируется модернизация системы теплоснабжения в Новочебоксарске. Проект рассчитан на 2020−2021 годы. Его общая стоимость составляет 174,9 млн рублей, в том числе из средств госкорпорации республика планирует получить 104,9 млн рублей, из регионального бюджета предусматривается 33,3 млн рублей, средства участника проекта составят 36,7 млн рублей.

В рамках реализации проекта модернизации планируется реконструкция четырех участков тепловой сети общей протяженностью 3,6 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют перейти на новую модель рынка тепла по принципу «альтернативной котельной». Речь идёт о двух городах — Чебоксары и Новочебоксарск, где проживает половина населения республики.

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