Сеул, , 15:52 — REGNUM Эксперты Банка Южной Кореи прогнозируют сокращение темпов экономического роста страны в 2020 году на 0,2%, сообщает KBS.

Известно, что в феврале текущего года эксперты прогнозировали рост показателя на 2,1%. В 2021 году ожидается рост на 3,1%.

Отмечается, что отрицательные темпы экономического роста в Южной Корее не фиксировали на протяжении 22 лет после валютного кризиса 1998 года.

В первом квартале 2020 года темпы роста ВВП Южной Кореи составили минус 1,4% (-1,4%), что является самым низким показателем с четвертого квартала 2008 года.

Напомним, что ранее ЦБ Южной Кореи понизил учетную ставку на 0,25%, до 0,5%, что является новым рекордно низким показателем.

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