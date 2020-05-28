Москва, , 15:50 — REGNUM В апреле 2020 года в России средний размер потребительских кредитов вырос на 2,4% и по сравнению с мартом (230,7 тыс. руб.) и достиг рекордного уровня в 236,3 тыс. руб., приводит данные Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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Самый большой размер выданных потребкредитов зафиксирован в Москве (510,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (395,1 тыс. руб.) и Подмосковье (365,7 тыс. руб.).

При этом в апреле в Москве средний размер потребкредита снизился на 3,6%, а в Санкт-Петербурге, напротив, вырос на 7,8%. Наибольшее снижение отмечено в Московской (-10,3%), Пензенской (-8,6%) и Нижегородской (-5,5%) областях.

Как сообщало ИА REGNUM, российские коммерческие банки в I квартале 2020 года уменьшили объем потребительских кредитов на 11%.

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