Курск, 28 мая 2020, 15:49 — REGNUM Пыльные бури уничтожили около 12 тыс. посевов в нескольких районах Курской области, пострадали, преимущественно, посевы сахарной свеклы.
Наибольший ущерб пыльные бури причинили хозяйства в Горшеченском, Касторенском, Мантуровском, Поныровском, Советском, Пристенском и Черемисиновском районах. Как сообщила «Курская правда», в настоящее время хозяйства проводят пересев — 7,5 тысячи гектаров засеют сахарной свеклой, остальные 3,5 тысячи кукурузой и соей.
На данный момент в регионе завершается сев поздних яровых культур. По данным администрации региона, завершен сев подсолнечника и кукурузы, почти полностью выполнен сев сои, близится к завершению сев гречихи.