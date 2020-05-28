Кострома, , 15:49 — REGNUM Строительство второго моста в Костроме обсудят с «Газпромом». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Специалисты Упрдор «Холмогоры» сообщили о 60% готовности документации по проектированию дороги и мостового сооружения.

Единственный автодорожный мост через Волгу на участке между Ярославлем и Кинешмой Adm44.ru

В районе будущей стройки придётся перенести инженерные сети, которые находятся на балансе Газпрома. Для ускорения вопроса переговоры с компанией будут вести костромские власти.

«Газпром организация очень большая и многие управленческие процессы там длительные. Давайте не будем ничего дожидаться, я готов обратиться к руководству Газпрома, чтобы они ускорили эти процессы. Это принципиально важно для нас всех», — подчеркнул Сергей Ситников.

Отметим, что тема строительства нового моста в Костроме имеет как минимум 20-летнюю историю. Впервые базовый проект объездной дороги, частью которого должен стать второй автопешеходный мост через Волгу стал доступен общественности в феврале 2020 года. Общая протяженность объездной дороги со вторым мостом составит 32 километра. Магистраль пройдет по территории шести сельских поселений Костромского района. К строительству федеральной трассы планируется приступить в 2021 году.