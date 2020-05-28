Грозный, , 15:40 — REGNUM Чечня и Краснодарский край намерены установить регулярное авиасообщение. Из аэропорта Краснодара в Грозный будет запущен прямой авиарейс. Первые полеты намечены уже на июнь 2020 года, пишет ТАСС.

Перелеты будут выполняться на самолетах компании Utair. Первый вылет по направлению Краснодар — Грозный состоится 7 июня. Его пассажирами станут до 70 человек. Выполняться рейс будет на самолетах ATR-72, которые выпускает франко-итальянский концерн.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса и введением ограничительных мер аэропорт, а столице Чечни разрешил впускать в регион только граждан, имеющих прописку в Чечне или временную регистрацию.

Эти меры были приняты по решению регионального оперативного штаба по согласованию с Росавиацией, сообщали власти региона. На период режима самоизоляции был сохранен только один рейс Грозный — Москва — Грозный, который выполнял «Аэрофлот».

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