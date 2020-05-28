Ставрополь, , 15:43 — REGNUM Пандемия коронавируса вынуждает власти Ставрополья снизить расходы бюджета края на 2020 год и скорректировать сроки строительства более 10 объектов. Об этом 28 мая заявил глава региона Владимир Владимиров в ходе оглашения ежегодного послания краевой думе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Владимиров отметил, что приостановка ряда отраслей экономики, сокращение налоговых поступлений и выделение дополнительных средств на борьбу с распространением коронавируса увеличили нагрузку на бюджет.

«По прогнозу, краевая казна недополучит, как минимум, 11 млрд рублей доходов. Еще около 9 млрд рублей дополнительных расходов обусловлены финансированием мероприятий по противодействию коронавирусу, мер поддержки экономики и граждан за счет краевых средств. В целом, это около 20% бюджета», — отметил глава региона.

По его словам, поступившая на Ставрополье федеральная поддержка, увеличение регионального резервного фонда до 1,7 млрд рублей пока не перекрывают объем потерь. В связи с этим, губернатор объявил о вынужденной корректировке некоторых расходов на 2020 год.

Прежде всего, принято решение о сокращении расходов на капитальные вложения. Будут скорректированы сроки строительства объектов, изготовления проектно-сметной документации, закупки объектов в госсобственность, а также расходы на содержание органов власти. В целом планируется снижение расходов на 4 млрд рублей.

«При этом мы ничего не замораживаем, ни от чего не отказываемся. Изменения приведут лишь к тому, что 11 объектов будут введены в строй не в этом году, а в следующем», — заверил губернатор.

Он также подчеркнул, что социальные обязательства перед населением, меры соцподдержки сохранены в полном объеме. Владимиров призвал депутатов краевой думы поддержать предложенные корректировки.

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