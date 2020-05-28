Варшава, , 15:43 — REGNUM 6 июня 2020 года из киевского аэропорта «Борисполь» в Польшу вылетит рейс с 185 украинскими трудовыми мигрантам на борту, сообщил генеральный директор польской компании по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич 28 мая в комментарии информационному агентству «Укринформ».

"Второй чартерный авиарейс из киевского аэропорта «Борисполь» в Варшаву состоится 6 июня. Им планируем перевезти в Польшу 185 трудовых мигрантов» , — рассказал он.

Богдевич добавил, что этот рейс может быть не последним, если спрос на трудовых мигрантов в Польше будет высоким, а пересечение границы затруднено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе Украины и Польши выстроились огромные очереди из украинских трудовых мигрантов, желающих выехать в соседнюю страну на заработки.

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