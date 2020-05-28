Иваново, , 15:31 — REGNUM 12 млрд 166,6 млн рублей оставил оборот розничной торговли в Ивановской области в апреле, данные опубликовал Ивановостат.

По сравнению с апрелем 2019 года оборот торговли в сопоставимых ценах сократился на 20,6%. За прошедшие четыре месяца оборот розничной торговли составил 55 млрд 383,2 млн рублей — 97,2% к январю-апрелю 2019 года.

Отметим, в Ивановской области с конца марта закрыты торговые центры, в течение апреля и частично в мае были закрыты все магазины за исключением продовольственных. Открывать торговые центры в регионе не планируют до снятия режима повышенной готовности.