Москва, , 15:22 — REGNUM Производство автомобилей марки Datsun на российском рынке решено прекратить. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 28 мая пресс-службой японского автоконцерна Nissan.

Решение принято в рамках плана по реструктуризации бизнеса. На фоне нестабильной рыночной ситуации и снижения объёма продаж выпуск Datsun будет завершён в конце 2020 года, дилеры будут получать автомобили этой марки до марта 2021 года.

В компании отметили, что все ресурсы будут направлены на укрепления брендов Nissan и Infiniti. Вместе с тем Nissan планирует расширить в России модельный ряд кроссоверов и внедорожников, так как эти модели популярны в стране.

В России продаются под брендом Datsun седаны on-DO и хэтчбеки mi-DO. Их производят на «АвтоВАЗе» в Тольятти.