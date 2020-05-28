Нур-Султан, , 15:16 — REGNUM Облигации единой электроэнергетической системы Казахстана АО «KEGOC» на сумму 8 млрд тенге ($19,4 млн) приобрел Евразийский банк реконструкции и развития, сообщили в пресс-службе банка.

Ценные бумаги сроком на 15 лет были размещены на Казахстанской фондовой бирже. Привлеченные средства планируется направить на реконструкцию ВЛ 220−500 кВ, а также на усиление западной зоны энергосистемы Казахстана.

В компании отметили, что реконструкция ЛЭП повысит эффективность системы электроснабжения, а строительство новых сетевых объектов — надежность электроснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам апреля 2020 года производство электроэнергии в Казахстане составило 8,16 млрд кВт∙ч, что на 20% меньше. Апрельский показатель стал самым низки за последние четыре года.