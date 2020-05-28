Берлин, , 15:06 — REGNUM Трубоукладчик «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства «Северного потока — 2», вышел из порта Мукран (Германия), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные систем контроля передвижения морских судов.

Отмечается, что в порту Мукран находится логистический терминал проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, власти США пригрозили всем компаниям, которые участвуют в прокладке «Северного потока — 2» жесткими санкциями. Испугавшись этих санкций, швейцарско-нидерландская компания AllSeas отказалась достраивать газопровод.

Теперь Газпром намерен достроить «Северный поток — 2» своими силами с помощью специально подготовленного для этого судна «Академик Черский». Корабль уже находится в зоне строительства.

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