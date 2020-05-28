Ставрополь, , 15:07 — REGNUM Власти Ставрополья разработают план региональной господдержки новых производств, появившихся в регионе на фоне пандемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 мая в пресс-службе губернатора края по итогам его ежегодного послания на заседании региональной думы.

«Коронавирус не только создал нам гору проблем. Как и любое препятствие, он помог нам стать сильнее. За этот короткий срок в крае организован ряд производств средств индивидуальной защиты», — сказал глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Так, два предприятия края начали выпускать дезинфицирующие средства и кожные антисептики. На базе 14 организаций налажено производство немедицинских защитных масок для лица — их уже выпущено более 2 млн штук. Начат выпуск бахил. Также запущено производство защитных костюмов, позволяющих медикам работать в условиях угрозы заражения коронавирусом.

Организован выпуск комплектующих для аппаратов искусственной вентиляции легких. Максимальный месячный объем производства таких комплектующих в настоящее время составляет 1 тыс. единиц. Освоено и производство оборудования для стерилизации воздуха.

Владимиров поручил профильным краевым министерствам сформировать план региональной государственной поддержки новых компаний. Губернатор подчеркнул, что они должны иметь возможность развиваться и после окончания пандемии.