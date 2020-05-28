Москва, , 15:02 — REGNUM По итогам апреля текущего года дилеры компании Geely в России больше всего реализовали моделей Atlas. Об этом сообщается на сайте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По данным АЕБ, кроссовер Atlas за апрель дилерам марки удалось продать в количестве 299 машин. Второе место по реализации у модели Coolray. Всего за отчётный период китайская компания продала в России 511 таких моделей. Это на 35% меньше, чем было продано в апреле 2019 года.

С января по апрель 2020 года российские автолюбители купили 2977 моделей Coolray, что на 27% больше результата прошлого года.

Стоит отметить, что Geely Coolray появился у дилеров во второй половине марта.

Напомним, в этом году на российском авторынке появится в продаже новый купеобразный кроссовер Geely FY 11, который построен на модульной «тележке» CMA.

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