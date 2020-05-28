Москва, , 14:57 — REGNUM В мире происходят непростые события в области поставок углеводородов. Для России нефтепроводы являются важной составляющей транспортной системы, заявил 28 мая президент РФ Владимир Путин в ходе очной рабочей встречи с главой компании «Транснефть» Николаем Токаревым.

Глава государства попросил Токарева дать оценки ситуации в компании, которая связана «с известными поставками и на внутренний рынок, и на экспорт углеводородов». В области экспорта, как известно, «происходят события непростые», добавил он.

Путин назвал трубопроводы важным элементом огромной транспортной системы России, который был обойден вниманием в ходе недавнего совещания по транспорту. Эта составляющая играет заметную роль в экономике страны, подчеркнул президент.

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