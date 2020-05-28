Париж, , 14:57 — REGNUM Регулируемые тарифы на газ, применяемые крупной французской энергетической и газовой компанией Engie, с 1 июня снизятся на 2,8%, сообщает Le Figaro.

«Это снижение составляет 0,7% для клиентов, которые используют газ для приготовления пищи, 1,5% для тех, кто использует газ для приготовления пищи и для подогрева воды, и 2,9% — для домов с газовым отоплением», — заявили в комиссии по регулированию энергетики (CRE).

С 1 января 2020 года регулируемые тарифы на газ снизились в целом на 25,3%, что является логическим следствием падения цен на углеводороды на фоне падении.

Напомним, закон об энергетике и климате, обнародованный в ноябре прошлого года, предусматривает постепенное исчезновение к 2023 году регулируемых тарифов на газ, установленных государственными властями. В будущем будут только так называемые рыночные предложения по ценам, свободно устанавливаемым поставщиками.