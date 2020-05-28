Тверь, , 14:55 — REGNUM Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» вводится в Тверской области. Соответствующий закон приняло 28 мая региональное Заксобрание по инициативе губернатора Игоря Рудени. Новый закон направлен на поддержку самозанятых граждан в период пандемии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Появление специального налогового режима даст возможность нашим гражданам устойчиво пройти сложный эпидемиологический период и внести свой вклад в укрепление нашей региональной экономики», — отметил губернатор Игорь Руденя ранее при обсуждении законопроекта.

Новый специальный налоговый режим в Тверской области начнёт действовать с 1 июля 2020 года. Воспользоваться режимом смогут самозанятые граждане — при переходе на него они вместо НДФЛ 13% (для физических лиц) и налогов по стандартным схемам налогообложения (для ИП) смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке 4% при предоставлении услуг физическим лицам либо 6% при предоставлении услуг юридическим лицам.

На данный момент в регионе насчитывается около четырёх тысяч жителей, которые относятся к самозанятым: это физические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги, не имея наёмных работников. В числе видов деятельности — сдача недвижимости в аренду, репетиторство, продажа продукции собственного производства, косметологические услуги на дому, фото‑ и видеосъёмка, другие виды. Годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей.

Для регистрации в качестве самозанятого и перехода на специальный налоговые режим достаточно установить на мобильное устройство приложение «Мой налог» от Федеральной налоговой службы» и зарегистрироваться по паспортным данным или через личный кабинет налогоплательщика-физического лица.