Москва, , 14:53 — REGNUM Государство окажет финансовую поддержку аэропортам страны для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. всего на эти цели планируется направить около 11 млрд рублей. Об этом сегодня, 28 мая, в ходе заседания правительства РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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«Средства должны пойти в первую очередь на зарплаты работников и уплату страховых взносов», — уточнил председатель российского правительства.

Он также добавил, что федеральные деньги могут быть использованы на содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования и транспортных средств аэропортов. При этом, подчеркнул Мишустин, на руководство аэропортов и членов их советов директоров эта мера не распространяется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на поддержку авиакомпаний в России, которые потерпели убытки из-за распространения коронавируса и связанных с этим ограничений, было выделено 23,4 млрд рублей.

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