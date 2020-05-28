Москва, , 14:52 — REGNUM Увеличение пособия по безработице — это правильные и адекватные меры в сложный период пандемии, когда некоторые люди остаются без средств к сосуществованию, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя предложение Путина увеличить пособие по безработице.

«Ни для кого не секрет, что в России скрытая безработица на несколько процентных пунктов выше официальных данных.

Выплата в 1,5 тыс. рублей, учитывая механизм и время подачи документов, не всегда создает стимулы для безработного тратить свое время на получение данной выплаты, а не заниматься поиском работы в «сером» сегменте экономики.

Однако сейчас, когда альтернативных источников дохода у населения нет, данные выплаты могут стать единственным источником дохода.

Повышение до 4,5 тыс. рублей — это попытка привести в соответствие пособий адекватным требованиям.

В противном случае, безработица и низкие выплаты могут привести к социальным протестам», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая. Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин.

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