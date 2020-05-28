Казань, , 14:49 — REGNUM С приходом лета из Казани возобновляются авиарейсы по четырем направлениям, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарии.

Так, с 5 июня начинаются ежедневные рейсы в Москву (аэропорт Внуково). Вылет из Казани в 18:45 мск, прибытие в Москву в 20:15. Вылет из Москвы в 16:40, посадка в Казани в 18:15.

С 11 июня можно будет полететь в Анапу. Эта программа будет выполняться сокращенно с последующим переходом на график движения в пять вылетов в неделю (ежедневно, кроме понедельника и пятницы). Вылет из Казани запланирован в 20:40, прибытие в Анапу в 23:15. Вылет из Анапы в 17:55, посадка в Казани в 20:10.

Авиарейсы в Санкт-Петербург предлагаются с 12 июня с вылетами из Казани по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а с 21 июня — на ежедневной основе. Вылет из Казани запланирован в 20:55, прибытие в Санкт-Петербург в 23:10. Вылет из северной столицы в 18:20, посадка в Казани в 20:30.

13 июня возобновляются рейсы в Сочи. Вылет из Казани в 11:05, прибытие в Сочи в 13:45. Вылет из Сочи в 08:05, посадка в Казани в 10:35. Дни вылетов необходимо уточнять в расписании полетов.

Пресс-служба аэропорта предупреждает, что в графике движения возможны изменения. Время в каждом из указанных городов совпадает с московским.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямые рейсы Казань — Ярославль с 19 мая возобновляет авиакомпания «ЮВТ АЭРО».

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