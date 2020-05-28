Рига, , 14:37 — REGNUM Представители Сейма (парламента) Латвии большинством голосов, в последнем чтении, поддержали введение льгот для владельцев грузовых автомобилей. Об этом пишет 28 мая портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, транспортный налог на грузовые автомобили будет снижен на 50%. Льгота распространена на весь период действия режима чрезвычайной ситуации в Латвии, а также будет работать ещё в течение шести месяцев после её отмены.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.