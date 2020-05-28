Москва, , 14:39 — REGNUM Производство медицинских масок вырастет в России в июле почти на 70% относительно текущих объёмов производства. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

На сегодняшний день выпускается 6,5 млн штук в сутки. За последнюю неделю рост производства составил 63%.

В июле, следует из данных регионов, суточное производство превысит 11 млн штук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что в России нет нехватки масок.

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