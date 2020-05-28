Москва, 28 мая 2020, 14:39 — REGNUM Производство медицинских масок вырастет в России в июле почти на 70% относительно текущих объёмов производства. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.
На сегодняшний день выпускается 6,5 млн штук в сутки. За последнюю неделю рост производства составил 63%.
В июле, следует из данных регионов, суточное производство превысит 11 млн штук.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что в России нет нехватки масок.
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