Тюмень, , 14:28 — REGNUM Тюменский релукер-имиджмейкер и специалист по этикету Ирина Баранова проводит полезные как для работников туристической сферы, так и для сотрудников компаний, работающих в иных отраслях бизнеса бесплатные вебинары по навыкам делового общения, стилю и невербальным коммуникациям в своём аккаунте Instagram «Современный деловой этикет». Накануне состоялся её дистанционный курс «Пять секретов успешных деловых переговоров», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Советы имиджмейкера Ирины Барановой весьма полезны прежде всего бизнесменам, желающим улучшить качество работы, и сделать «упаковку» своего продукта, товара или услуги более привлекательной.

Выпускница международного института Relooker Ирина Баранова давно помогает тюменским предпринимателям в выстраивании личного имиджа и имиджа компаний, а также в продвижении их товаров и услуг на рынке. Её имя известно в тюменском гостиничном и ресторанном бизнесе, который она умеет настраивать на клиентоориентированность. Недавно Ирина Баранова вышла в полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», где показала применение своих навыков в туристической сфере.

«Я точно знаю, что реализация моего проекта, моя школа могут действительно помочь стать Тюменской области туристически более привлекательной. Почему наши туристы не любят отдыхать в России? Почему иностранцы не рассматривают нашу страну в качестве места проведения своего отпуска? Сервис одна из основных причин. Сервис начинается тогда, когда из аэропорта ты попадаешь в такси. Когда тебя встречают в гостинице или ты заходишь в ресторан. Униформа, собранные волосы, знание своих обязанностей — да. Но ведь нигде не учат ни этикету, ни манерам, ни как выходить из конфликтных ситуаций. Не учат приветливости, открытости, улыбке. Этикет — вообще воспринимается как что-то чужеродное. А между тем, эти инструменты помогают открывать перед вами любые двери», — вкратце пояснила корреспонденту ИА REGNUM суть своей конкурсной работы Ирина Баранова.

Хорошие манеры и стильность помогают сделать не только личные, но и профессиональные отношения более гармоничными, наладить связи, завести полезные знакомства и выстроить долгосрочные отношения, считает Ирина Баранова.

И отмечает, что в наше время повсеместной цифровизации люди теряют способность к живому общению. Вести деловые переговоры лайками или дизлайками невозможно, необходимы коммуникативные навыки, способность заинтересовать клиента, а также умение без ущерба для репутации ответить на деструктив, критику и даже хамство.

Человек может создать креативную, талантливую идею, но без умения управлять волнением, голосом, жестикуляцией на элементарной презентации он, вероятно, упустит заинтересованного в реализации его идеи инвестора. Семинары Ирины Барановой научат предпринимателей умению создать правильное первое впечатление, располагать к себе своих партнёров, создавать доверительные деловые отношения и, как итог, преуспеть в деле.