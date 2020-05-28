Санкт-Петербург, , 14:20 — REGNUM Самой популярной маркой в Санкт-Петербурге по итогам апреля 2020 года стала отечественная Lada. Об этом 28 мая сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

Эксперты агентства отмечают, что бренд Lada впервые в этом году занял первое место. Причем на втором месте оказалась чешская Skoda, которая чаще всего оказывается во второй пятерке топ-10 самых популярных брендов питерского авторынка.

Положительная динамика продаж в апреле на авторынке Санкт-Петербурга была зафиксирована у итало-американской марки Fiat. Продажи данного бренда выросли на 40% за счет реализации коммерческой модели Ducato.

До 15% упала реализация китайских марок Haval и Chery и немецкого бренда Porsche.

За январь-апрель 2020 года только у компании Toyota был рост продаж на 7% в Санкт-Петербурге.

Напомним, в апреле 2020 года на авторынке Северной столицы России было продано на 72% меньше новых автомобилей, чем год назад. Всего жители Санкт-Петербурга приобрели в апреле 3 208 машин.

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