Тбилиси, , 14:11 — REGNUM В рамках антикризисного плана правительства в сфере строительства процентная ставка на ипотечные кредиты в Грузии для населения понизится до 7%, и это является историческим минимумом. Об этом на презентации антикризисного плана поддержки стройсектора 28 мая заявил советник премьер-министра по вопросам экономики Бека Лилуашвили.

По его информации, антикризисный план для этого сектора был разработан в сотрудничестве с Нацбанком и девелоперским сектором, а его главной задачей было повышение спроса на жилье и доступности его для населения. Именно для повышения доступности жилья правительство и решило просубсидировать проценты ипотечных кредитов.

«Что касается конкретно части субсидирования, субсидируемая правительством часть процентной ставки, в размере 4%, означает, что процентная ставка на ипотечные кредиты в лари понизится примерно до 7%, и это будет историческим минимумом», — пояснил Лилуашвили.

Правительство также выдаст гарантии в размере 20% на ипотечные кредиты, которые будут взяты до конца года, чтобы предотвратить рост предварительных платежей и процентных ставок при покупке квартиры, но это будет сделано только для тех кредитов, первичный взнос в рамках которых составит не менее 10% от суммы договора.

Бека Лилуашвили уточнил, что субсидирование коснется кредитов в национальной валюте Грузии, заключенных на сумму до 200 000 лари. Общая стоимость антикризисного плана правительства в секторе девелопмента составляет 434 миллиона лари