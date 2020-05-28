Москва, , 14:03 — REGNUM С января по апрель 2020 года в России продажи сверхкомпактных машин (А-класс) с пробегом на вторичном авторынке составили 20 725 единиц — на 16,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Самое большое количество перепродаж за январь-апрель этого года в А-сегменте были у модели Daewoo Matiz — 8170 экземпляров. Это на 30,6% меньше, чем год назад за аналогичный период.

Второе место среди подержанных сверхкомпактных машин занимает «Ока». Её российские автолюбители приобрели на вторичном рынке в количестве 5169 единиц, что на 15,5% меньше, чем год назад.

Тройку лидеров замыкает модель Kia Picanto. С января по апрель текущего года в РФ было перепродано 1954 единицы таких авто (-8%).

На четвёртом и пятом местах в рейтинге разместились соответственно автомобили Ravon Matiz (1238 ед.) и Chevrolet Spark (1056 ед.).

Напомним, в апреле 2020 года в РФ было реализовано новых автомобилей B-сегмента на сумму в 7,1 млрд рублей, в то время, как в марте этого же года выручка составила 24,6 млрд рублей.

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