Красноярск, , 13:59 — REGNUM Стартовала актуализация генеральной схемы газоснабжения и газификации Красноярского края, разработанной в 2016 году. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 мая в правительстве региона.

О начале актуализации красноярского губернатора Александра Усса уведомило АО «Газпром промгаз».

Напомним, в апреле 2020 года Минэнерго РФ представило президенту России Владимиру Путину доклад о целесообразности газификации Красноярского края от перспективного газопровода «Сила Сибири-2» и начале актуализации генеральной схемы газоснабжения и газификации региона.

Глава государства поручил ПАО «Газпром» приступить к началу предынвестиционной стадии проекта строительства газопровода «Сила Сибири-2».

Планируется, что в ходе актуализации документа будет обновлена информация о потенциальных потребителях природного газа и вариантах строительства магистральной инфраструктуры в Красноярском крае.

Приводятся данные, что расчётная потребность региона в газе составляет более 5 млрд кубометров в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Тверской области обещают продолжить газификацию отдалённых районов.

Читайте также: В Тверской области в 2020 году продолжат газификацию отдалённых районов