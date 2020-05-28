Посёлок Ферзиково, Калужская область, , 14:01 — REGNUM Нарушения строительства Центра культурного развития выявлены в посёлке Ферзиково, сообщила 28 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Нарушения строительства Центра культурного развития выявлены в посёлке Ферзиково Prokuror-kaluga.ru

По её словам, прокуратурой района в феврале-марте 2020 года совместно со специалистами инспекции Государственного строительного надзора области установлены нарушения строительных норм при производстве работ. В частности, на объекте отсутствовало полное периметральное ограждение и защитные ограждения лестничных маршей, что не отвечало требованиям безопасности при строительстве. По фактам нарушений начальник участка подрядной организации привлечен к административной ответственности. Кроме того, грубо нарушены сроки выполнения условий контракта, допущенного как подрядчиком, так и заказчиком. Работы подлежали сдаче до 30 апреля. Однако, по состоянию на 15 мая строительство фактически не завершено.

«Данные нарушения препятствуют достижению целей национального проекта «Культура». В адрес подрядной организации и учреждения-заказчика внесены представления, которые находятся на прокурорском контроле», — сказала Искрина Лепёхина.

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