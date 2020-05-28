Ижевск, , 13:55 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в социальной сети попросил жителей республики выбрать фасад нового здания аэропорта Ижевска голосованием. На выбор предложено шесть вариантов.

«Каждый представленный вариант отражает дух и самобытность Удмуртии, подчеркивая её неповторимый колорит и демонстрируя верность традициям и промышленным достижениям, которыми мы так гордимся», — отметил Бречалов.

Каждый из вариантов разработан на основе определенной концепции. До настоящего момента в голосовании приняли участие более 4 тыс. человек, лидирует «Концепция единства форм» — её поддержали более 47% участников голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года был объявлен старт конкурса на проектирование нового терминала аэропорта Ижевска.

В конце 2019 года аэропорт Ижевска впервые в своей истории получил разрешение принимать воздушные суда Boeing 737−800. Планировалось, что в аэропорту будет открыт пункт пропуска через государственную границу.

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