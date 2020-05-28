Сеул, , 13:58 — REGNUM С 26 июня по 12 июля в Южной Корее пройдет масштабная распродажа с целью стимулирования потребления в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

Данное заявление вице-премьер сделал в ходе совещания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ) по вопросам оживления экономики.

По его словам, распродажа пройдет по всей стране с участием предприятий розничной торговли и малого бизнеса. По масштабу данная распродажа сравнима с фестивалем шопинга Korea Sale Festa, проводимый во второй половине года.

Отмечается, что в рамках распродажи также пройдет «неделя туризма» (с 20 июня по 19 июля).