Лондон, , 13:52 — REGNUM Британская авиакомпания EasyJet планирует сократить порядка 4 тыс. 500 рабочих мест, чтобы сохранить конкурентоспособность в условиях кризиса, вызванного вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом 28 мая сообщает Reuters.

Также компания, известная своими дешевыми ценами на авиабилеты, планирует сократить парк самолетов на 15% к концу 2021 года. Если решение будет принято, то у фирмы останется около 300 бортов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, приведшая серьезным карантинным мерам, нанесла тяжелый удар по авиакомпаниям по всему миру. По прогнозам экспертов, авиаотрасль не восстановит свои позиции, которые она имела до эпидемии, до 2023 года.