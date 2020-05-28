Санкт-Петербург, , 13:56 — REGNUM Налоговый орган Ленинградской области подсчитал текущий недобор по налогу на доходы физических лиц, который из-за пандемии составил 1,6 млрд рублей. Об этом 28 мая во время заседания правительства региона заявила исполняющая обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Ленинградской области Елена Кобякова, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам налоговика, в первом квартале текущего года управление ФНС по Ленинградской области сохранило положительные тенденции по налоговым поступлениям. Всего в консолидированный бюджет поступило 34,5 млрд рублей, что на 1,8 млрд рублей, или на 5,6%, больше аналогичного периода прошлого года, из них 28,5 миллиардов пошли в областной бюджет. Поступления в бюджеты муниципальных образований составили 6 млрд рублей.

Из-за пандемии коронавируса налоговая служба Ленинградской области трансформирует свою работу, поскольку приостановлены многие контрольные мероприятия. Основной задачей теперь является обеспечение мерами государственными поддержки пострадавших из числа представителей бизнеса и населения.

Однако в налоговой службе отметили, что есть и те, кто захотел воспользоваться ситуацией и, не пострадав от коронавируса, решил не перечислять налоговые отчисления в бюджет.

«Сейчас мы видим отставание по поступлениям в сравнении с прошлым годом — 1 млрд 600 млн рублей по налогам на доходы физических лиц», — сообщила Елена Кобякова.

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