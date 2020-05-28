Уфа, , 14:20 — REGNUM Число безработных в Башкирии может увеличиться до 100 тысяч человек в связи с высказанными 27 мая на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложениями. Такое предположение 28 мая сделала министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова на совещании в республиканском правительстве.

По ее словам, в Башкирии сейчас 28 тысяч граждан получает минимальное пособие по безработице. Если этим гражданам будет увеличено пособие в три раза (в соответствии с высказанными предложениями), то гораздо больше людей станет обращаться в службу занятости. При этом число безработных в Башкирии может увеличиться ста тысяч человек, считает она.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, необходимо очень внимательно проанализировать высказанные главой государства предложения в сфере занятости. Эти предложения являются очень интересными.

Ленара Иванова отметила, что сейчас идет работа по их изучению, но нужно дождаться нормативной базы.

Кроме этого, она сообщила о том, что в стране запускается федеральная программа по переобучению безработных на базе мастерских колледжей, которые оборудованы по стандартам WorldSkills. Поэтому в республике нужно наладить работу в этом направлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в 3,3 раза выросло число безработных в сравнении с 1 января текущего года.