Тбилиси, , 13:37 — REGNUM Правительство Грузии выделит 150 миллионов лари на то, чтобы заключить втрое больше контрактов на строительство жилья для беженцев, сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на презентации антикризисного плана поддержки стройсектора 28 мая.

По его информации, эта сумма до конца текущего года будет направлена строительным компаниям, чтобы те построили жилье для 1800 семей беженцев.

«До конца года 150 млн лари правительство направит на то, чтобы утроить финансирование строительства квартир для 1800 семей беженцев. Это значит, что примерно 6 тысяч человек получат квартиры на 3 года раньше. Это будет прямая помощь с ликвидностью, прямое удовлетворение спроса для строительных компаний», — заявил Гахария.

Это уже четвертый антикризисный план, который представляет правительство Грузии с целью преодоления последствий пандемии коронавируса и устранения нанесенного экономике ущерба. Первый план касался поддержки сферы туризма, второй был нацелен на помощь фермерам и сельскому хозяйству, третий предусматривал поддержку сектора образования.