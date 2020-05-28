Тбилиси, , 13:33 — REGNUM Правительство Грузии просубсидирует часть процентов на ипотечные кредиты, договоры по которым граждане страны заключат со строительными компаниями до конца этого года, и будет финансировать их в течение 5 лет.

Об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на презентации антикризисного плана поддержки девелопментского сектора 28 мая.

По информации премьера, за последние два года в Грузии было заключено 25 тысяч ипотечных контрактов и кредитов на строительство нового жилья, но в настоящее время из-за кризиса у обеих сторон этих контрактов возникли проблемы с выполнением обязательств.

«В течение 5 лет правительство будет субсидировать 4% от суммы процентов на кредиты, договоры по которым будут заключены до конца этого года, с тем, чтобы поддержать стремление граждан к улучшению своих жилищных условий, а также помочь строительным компаниям повысить спрос на рынке жилья», — пояснил Гахария.

Это уже четвертый антикризисный план, который представляет правительство Грузии с целью преодоления последствий пандемии коронавируса и устранения нанесенного экономике ущерба. Первый план касался поддержки сферы туризма, второй был нацелен на помощь фермерам и сельскому хозяйству, третий предусматривал поддержку сектора образования.