Москва, , 13:40 — REGNUM Режим самоизоляции изменил менталитет покупателя в России. Об этом 28 мая заявил экономист Юрий Капштык во время онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его оценке, сферы непродовольственных товаров будут находиться в стагнации. Идёт перенаправление клиентопотока, полагает эксперт.

«Сейчас меняются у людей ценности, встаёт вопрос уже не о ценности бренда, а ценности её использования, её практичности. Весна проходит мимо, а надеть вещи на весну не можем и ценность бренда потеряется. Начнут в большей степени брать практическую сторону. У нас поменяются наши приоритеты и ценности», — сказал Капштык.

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