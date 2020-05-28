Москва, , 13:20 — REGNUM В конце июня текущего года Российский аукционный дом (РАД) организует аукцион по продаже имущества закрытых ранее автопредприятий Ford. Об этом сообщает пресс-служба РАД.

Аукцион состоится на электронной торговой площадке РАД. Продаваться будет движимое имущество автопредприятия Ford во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге. На торги выставлены 110 лотов. В их число входят: погрузчики, аппарат для дуговой сварки, электротягачи, мобильная станция заправки тормозной системы и др.

Отмечается, что лоты будут продаваться по отдельности. Общая их начальная стоимость равна 68,2 млн рублей. При этом самыми дорогими экземплярами являются контейнерные погрузчики, чья стоимость составляет 7,5 млн рублей.

Напомним, в марте 2020 года РАД уже провела один аукцион по продаже имущества закрытых предприятий Ford. Почти все 11 лотов общей стоимостью в 9,2 млн рублей были проданы.

Напомним, по итогам января-апреля текущего года петербургский дилер «Аларм-Моторс» стал лидером в России по объёму проданных Ford Transit — 280 единиц.

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