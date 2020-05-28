Москва, , 13:16 — REGNUM Российские компании, чтобы не сдавать рынок саудитам за счет демпинга цен предложили китайским НПЗ более выгодную цену, таким образом выдавили их с рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Китайские же НПЗ в апреле воспользовались сложившейся конъюнктурой и закупили у российских поставщиков больший объем нефти чем месяцем ранее. Поэтому большой заслуги российских нефтяных компаний здесь нет.

Российская нефть, которая идет в восточном направлении отличается более высоким качеством по сравнению с сортом Urals и даже ближневосточными Oman и Dubai. Плюс российские поставщики предложили цену более привлекательную для этого качества нефти, чем Саудиты, поэтому китайские покупатели предпочли российскую нефть.

Россия в 2020 году, вероятно, останется ведущим поставщиком. Главная причина заключается в том, что российские компании не отдадут рынок Китая без боя. В случае развязывания новой ценовой войны со стороны Саудовской Аравии, Россия в нее вступит, а учитывая более высокое качество нефти, скорее всего, выиграет ее.

Однако саудиты вряд ли начнут демпинговать цены, потому что главная задача сейчас — это стабилизация рынка нефти и повышение цен на нефть. Для этого Саудовская Аравия даже решилась остановить добычу нефти сверх нормы, установленной ОПЕК+, на одном из крупных месторождений. Сценарий новой торговой войны возможен в следующем году или ближе к концу этого.

Цена на нефть снова в ближайшее время будет зависеть от сделки ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия не могут договориться об общей стратегии на нефтяном рынке. С июля Россия хочет нарастить добычу на 500 тыс. баррелей в день согласно договору с ОПЕК+.

Однако партнеры по ОПЕК+ просят не увеличивать поставки еще два месяца — до сентября. Учитывая опыт текущего года, гарантировать, что сделка снова не сорвется невозможно.

Пока не будет решения по вопросу ужесточения сделки, нефть вряд ли продолжит рост. Brent будет консолидироваться в районе майского максимума $36,98 за баррель. Если сделка будет ужесточена, то рост может продолжиться с целью $40 за баррель», — считает эксперт.

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