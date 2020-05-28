Ростов-на-Дону, , 13:11 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону могут принять решение о повышении стоимости проезда в электротранспорте. Об этом в ходе заседания комиссии гордумы по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности сообщил директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофор Ермашов, передаётИА REGNUM.

«В настоящее время, конечно, действующий тариф далеко не покрывает затраты. В прошлом году за счёт объёма перевозок его хватало. Посмотрим, насколько удастся восстановить перевозки, проанализируем все «за» и «против» и лишь тогда, возможно, придём к выводу о необходимости увеличения размера платы за проезд на городском пассажирском электротранспорте. Но в любом случае это произойдёт не раньше будущего года», — уточнил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что муниципальное унитарной предприятие «Ростовская транспортная компания», обслуживающая электротранспорт, терпит убытки из-за резкого снижения пассажиропотока. В настоящее время налоговая задолженность МУП превышает 70 млн рублей.

Как сообщалось ранее, в Ростове-на-Дону из-за коронавируса пассажиропоток сократился вдвое, в связи с чем все транспортные предприятия понесли незапланированные потери.

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