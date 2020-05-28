Ялта, Крым, 28 мая 2020, 13:10 — REGNUM Начальницу транспортного предприятия в крымской Ялте подозревают в мошенническом хищении 11 миллионов рублей из городского бюджета. Об этом ИА REGNUM 28 мая сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти Крыма обещали жителям Ялты, которые неоднократно жаловались на плохую работу общественного транспорта, ужесточить контроль за работой местных перевозчиков.
Об этом: В Крыму обещают ужесточить контроль за перевозчиками
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