Ялта, Крым, , 13:10 — REGNUM Начальницу транспортного предприятия в крымской Ялте подозревают в мошенническом хищении 11 миллионов рублей из городского бюджета. Об этом ИА REGNUM 28 мая сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Директор транспортного предприятия предоставляла в департамент соцполитики администрации города заведомо ложные данные о количестве перевозимых граждан льготной категории. Таким образом перевозчиком незаконно получено порядка 11 миллионов рублей в качестве субсидий на возмещение расходов по проезду льготной категории граждан», — уточнили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти Крыма обещали жителям Ялты, которые неоднократно жаловались на плохую работу общественного транспорта, ужесточить контроль за работой местных перевозчиков.

Об этом: В Крыму обещают ужесточить контроль за перевозчиками

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