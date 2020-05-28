Чита, , 13:06 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали актуальные оперативные данные по количеству безработных в регионе. Всего по состоянию на 28 мая 2020 г. в регионе насчитывается 13 763 таких граждан, тогда как ещё накануне их было 13 212, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С 1 марта 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы обратились всего 17 238 человек, безработными признаны 11 110. Также увеличилось число тех, кто получает пособие по безработице в размере 14 556 руб.: сейчас таких 2849, а ранее (на 11 мая 2020 г.), было 985 человека. Увеличилось также численность получающих доплату на несовершеннолетних детей в размере 3000 руб.: 1303 человек против 522 (данные от 11 мая 2020 г.).

Только за один день 28 мая — безработными признаны 600 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 мая 2020 г. в Забайкалье насчитывалось 14 201 безработных, тогда как 11 мая их было 8754.

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