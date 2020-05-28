Пенза, , 13:20 — REGNUM В Пензе жителей многоквартирного дома по улице Богданова №12Б, признанного аварийным еще в 2014 году, обнадежили и пояснили им, что предоставление нового жилья возможно ранее запланированного 2023 года. Об этом горожан проинформировали в ходе встречи в городской администрации 28 мая, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.

В декабре 2019 года дом пережил пожар, сообщает pravda-news. Тогда удалось эвакуировать девять человек и спасти 69-летнего мужчину. После инцидента две семьи переехали в маневренный фонд, еще три — от временного жилья отказались.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, аварийное жилое помещение 1946 года постройки, в котором временно размещали контору ахунского лесхоза. Дом стоит на земле, фундамент не делали. После съехавших представителей конторы, в деревянное строение вселили работников лесхоза. Несколько лет жители дома пытались добиться расселения.

Ветхий дом включен в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019−2025 годы». Расселение осуществляют в соответствии с очередностью признания домов аварийными и подлежащими сносу. Как сообщает пресс-служба, всего в этот список попали 86 многоквартирных домов, в которых проживает 3448 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020—2021годах планируется расселение 385 семей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 4 муниципальных образований Пензенской области.

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