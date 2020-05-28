Москва, , 13:11 — REGNUM После снятия ограничительных цен в России с большой долей вероятности произойдёт рост цен. Об этом 28 мая заявил экономист Юрий Капштык во время онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, из-за того, что на складе есть только ограниченный запас тех или иных товаров, а на восстановление поставок потребуется время, в России должен произойти рост цен. Продлится он в течение полугода.

«Рост цен будет обязательно», — подчеркнул экономист.

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